WhatApp ne zaman düzelecek? Saat 00.00 sularından itibaren sosyal medya ağları başta olmak üzere internette genel bir ağırlık yaşanıyor. WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'a özellikle saat 00.00'dan sonra zor erişim sağlayan insanlar mesajlaşma ve sosyal medya platformlarının düzeleceğine dair araştırmalar yapıyor. Konu hakkında açıklama beklenirken internette yaşanan sorunun yoğunluk nedeniyle olduğu tahminler arasında yer alıyor. Peki, WhatsApp'ta neden ses, video, resim ve fotoğraf gönderilmiyor? İşte detaylar

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde WhatsApp'ın normale dönmesi bekleniyor.