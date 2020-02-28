Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Instagram'a noldu, çöktü mü? 28 Şubat erişim sorunu!

Instagram neden açılmıyor yönündeki araştırmalar yoğunluk kazandı. Dün gece saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarına zor erişen ya da hiç erişemeyen milyonlarca kişi arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Saat 00.00 sularından itibaren internette sorun yaşandığı kullanıcılar arasında konuşuluyor. Bu kapsamda Instagram ne zaman düzelecek sorusuyla ilgili sorgulatmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Instagram'a noldu, çöktü mü? 28 Şubat Instagram erişim sorunu nedir?

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.