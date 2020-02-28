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    • Magazin
    • 28.02.2020 13:21
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    • 28.02.2020 13:21
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    Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Instagram'a noldu, çöktü mü? 28 Şubat erişim sorunu!

    Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Saat 00.00 sularından itibaren sosyal medya ağları başta olmak üzere internette ağırlık yaşanıyor. Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'a özellikle saat 00.00'dan sonra zor erişim sağlayan insanlar internetin ne zaman düzeleceğine dair araştırmalar yapıyor. Konu hakkında açıklama beklenirken internette yaşanan sorunun yoğunluk nedeniyle olduğu tahminler arasında yer alıyor. Peki, Instagram'a noldu, çöktü mü? 28 Şubat Instagram erişim sorunu!

    Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

    Instagram neden açılmıyor yönündeki araştırmalar yoğunluk kazandı. Dün gece saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarına zor erişen ya da hiç erişemeyen milyonlarca kişi arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Saat 00.00 sularından itibaren internette sorun yaşandığı kullanıcılar arasında konuşuluyor. Bu kapsamda Instagram ne zaman düzelecek sorusuyla ilgili sorgulatmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Instagram'a noldu, çöktü mü? 28 Şubat Instagram erişim sorunu nedir?

    INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.

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