Survivor neden yok sorusu arama motorlarında izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. TV 8 ekranlarının çok sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Programı ekranlarda göremeyen izleyicilerin aklına Survivor bugün neden yok ve Survivor bu akşam var mı şeklinde sorular geldi. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor bu akşam TV8 yayın akşında yer almıyor. Program bu akşam İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle bugün ekrana gelmeyecek. TV8'in sevilen programının yarın saat 20.00'de izleyici karşısına çıkması bekleniyor.