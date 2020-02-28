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    • 28.02.2020 21:35
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    • 28.02.2020 21:52
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    neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yeni bölüm tarihi

    neden yok? Haftanın beş günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Survivor'da bu hafta yaşananlar izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Bugün Survivor programının ekranlarda olmaması izleyicilerin aklına sorusunu getirdi. Programın izleyicileri bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, , yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar

    Survivor bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    Survivor neden yok sorusu arama motorlarında izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. TV 8 ekranlarının çok sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Programı ekranlarda göremeyen izleyicilerin aklına Survivor bugün neden yok ve Survivor bu akşam var mı şeklinde sorular geldi. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

    SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Survivor bu akşam TV8 yayın akşında yer almıyor. Program bu akşam İdlib'de yaşanan hain saldırı nedeniyle bugün ekrana gelmeyecek. TV8'in sevilen programının yarın saat 20.00'de izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

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