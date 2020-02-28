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    • Magazin
    • 28.02.2020 21:31
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    • 28.02.2020 21:38
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    35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hazar otuz sene sonra öğrendiği gerçekle yıkılıyor!

    ATV ekranlarının sevilerek takip edilen dizisi bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Son bölümde Nasuh'un, Dilşah'a yardım eli uzatmadığını öğrenen Hazar otuz sene sonra öğrendiği bu gerçekle yıkılıyor ve babasının geçmişte yaptığı hatanın bedelini ödeyen Dilşah'ın ölümü için kendini suçluyor. İzleyiciler bölümün ardından . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar

    Cuma akşamları milyonlarca izleyici tarafından heyecanla izlenen Hercai bu akşam 34. bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanın dorukta olduğu yeni bölümde yalanlarla kirletilmiş doğruların gölgesinde daha fazla yaşamak istemeyen Hazar ve Miran, her şeye rağmen gerçeği öğrenmek için çıktıkları yolda bir zafer daha kazanıyor. Bölümün ardından izleyiciler heyecanla Hercai 35. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

    HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Henüz Reyyan'a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyler.

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