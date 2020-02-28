Babil dizisi bu akşam var mı sorusu hakkında araştırmalarda yoğunluk yaşanıyor. Star TV'de cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Babil dizisinin bölümleri merakla takip ediliyor. 28 Şubat Cuma günü Star TV yayın akışında Babil dizisinin olmaması izleyicileri konu hakkındaki detayları araştırmaya yöneltti. Dizinin hayranları bu nedenle Babil neden yok sorusuna merakla cevap arıyor. Peki, Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte cevabı...

BABİL DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Babil dizisinin yeni bölümü 6 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

28 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI