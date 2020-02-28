Dün ve bugün internet bağlantısında çeşitli yavaşlamaların mevcut olduğu görülüyor. Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ve video platformu YouTube'da çeşitli donmalar yaşanıyor. Bu platformları gün içerisinde defalarca kullanan vatandaşlar internette yer alan problemin nedeni hakkında detayları bilmek istiyor. Peki, internet bugün neden yavaş, neden açılmıyor? İnternet bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

İNTERNET BAĞLANTI SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

İnternete giren kullanıcılar özellikle sosyal ağlarda akış yenileme, güncelleme gibi konularda sorun yaşıyor. Yaşanan bu yavaşlık hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde internetin ve sosyal ağların daha da normale dönmesi bekleniyor.

İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

Facebook, YouTube, Instagram'da yaşanan yoğunluk nedeniyle bağlantılarda yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.