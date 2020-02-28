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    • Magazin
    • 28.02.2020 20:44
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    • 28.02.2020 20:44
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    Son dakika: İnternet bugün neden yavaş, neden açılmıyor? ne zaman düzelecek?

    İnternet bugün neden yavaş, neden açılmıyor? Dün akşam saat 23.00 sularından itibaren bugün saat 17.00 sularına kadar internet bağlantısında yavaşlıklar görüldü. Gün içerisinde internete bağlanamayan ya da yavaş bağlanan milyonlarca kişi bağlantı probleminin temel kaynağını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda bu saatlerde sonra internet problemi yaşayan vatandaşlar İnternet bugün neden yavaş sorusuna yanıt arıyor. Peki, ne zaman düzelecek? İşte konu hakkında merak edilen detaylar

    İnternet bugün neden yavaş, neden açılmıyor?

    Dün ve bugün internet bağlantısında çeşitli yavaşlamaların mevcut olduğu görülüyor. Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ve video platformu YouTube'da çeşitli donmalar yaşanıyor. Bu platformları gün içerisinde defalarca kullanan vatandaşlar internette yer alan problemin nedeni hakkında detayları bilmek istiyor. Peki, internet bugün neden yavaş, neden açılmıyor? İnternet bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

    İNTERNET BAĞLANTI SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

    İnternete giren kullanıcılar özellikle sosyal ağlarda akış yenileme, güncelleme gibi konularda sorun yaşıyor. Yaşanan bu yavaşlık hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde internetin ve sosyal ağların daha da normale dönmesi bekleniyor.

    İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

    Facebook, YouTube, Instagram'da yaşanan yoğunluk nedeniyle bağlantılarda yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.

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