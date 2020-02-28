Önceki akşam Girişimcilik Vakfı'nın düzenlediği 'Giveback Gala' gecesi sosyeteyi buluşturdu. Davette; cemiyet hayatının gözde çifti İzzet ve Yasemin Özilhan çifti de şıklıklarıyla dikkat çekti. Önceki akşam Girişimcilik Vakfı'nın düzenlediği 'Giveback Gala' gecesi sosyeteyi buluşturdu. Davette; cemiyet hayatının gözde çifti İzzet ve Yasemin Özilhan çifti de şıklıklarıyla dikkat çekti.
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