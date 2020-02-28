Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve ’ın hayranlarından alkışlık hareket!

    ve ’ın hayranlarından alkışlık hareket... Özdemir’in fanları; 28 bin TL’lik bağış toplayıp 9 kız çocuğunun eğitimini üstlendi. Pusat’ın sevenleri ise lı 3 depremzede aileye yardım etti.

    İyi ki varsınız

    Güzel oyuncu Demet Özdemir, yaş gününde sevenlerinden hediye değil; Koruncuk Vakfı için açtığı kampanyaya bağış istemişti. Kız çocukların eğitimine destek vermek için açılan kampanyada 15 bin lira hedeflendi.


    Aybüke Pusat

    Toplanan bağış rakamı ise 28 bin 848 liraya kadar yükseldi. Önceki gün 28 yaşına giren Özdemir, "Size çok teşekkür ederim. Bu yardımla 9 kız çocuğunun eğitim masrafları karşılanacak" dedi. 25 Şubat'ta doğan 'ın hayranları ise güzel oyuncu adına Elazığ'daki depremzedelere yardım eli uzattı. Depremzede üç ailenin ihtiyaçları karşılanırken; miniklere de oyuncak dağıtıldı.


    Demet Özdemir


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Demet Özdemir ve Aybüke Pusat’ın hayranlarından alkışlık hareket!
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri