Güzel oyuncu Demet Özdemir, yaş gününde sevenlerinden hediye değil; Koruncuk Vakfı için açtığı kampanyaya bağış istemişti. Kız çocukların eğitimine destek vermek için açılan kampanyada 15 bin lira hedeflendi.



Aybüke Pusat

Toplanan bağış rakamı ise 28 bin 848 liraya kadar yükseldi. Önceki gün 28 yaşına giren Özdemir, "Size çok teşekkür ederim. Bu yardımla 9 kız çocuğunun eğitim masrafları karşılanacak" dedi. 25 Şubat'ta doğan Aybüke Pusat'ın hayranları ise güzel oyuncu adına Elazığ'daki depremzedelere yardım eli uzattı. Depremzede üç ailenin ihtiyaçları karşılanırken; miniklere de oyuncak dağıtıldı.



Demet Özdemir



