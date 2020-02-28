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    • Magazin
    • 28.02.2020 Gazete
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    sevgilisi hakkında ser verip sır vermedi

    Ekranların güzel oyuncusu , önceki akşam yeni sevgilisiyle Yeniköy'de objektiflere takıldı. Çiçeği burnunda çift, Akalay'ın kullandığı araçtaydı.

    Ser verip sır vermedi

    Ekranların güzel oyuncusu Birce Akalay, önceki akşam yeni sevgilisiyle Yeniköy'de objektiflere takıldı. Çiçeği burnunda çift, Akalay'ın kullandığı araçtaydı.

    Gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan 35 yaşındaki başarılı oyuncu, "Sevgilinizin adını öğrenebilir miyiz?" sorusu karşısında ise sessiz kaldı.

    Doğan SAVAŞ

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