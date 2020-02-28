Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    filminin galası yapıldı! 'in kıyafeti dikkat çekti

    Tüm yurtta bugün vizyona giren 'ın galası önceki gün Asmalımescit Soho'da gerçekleşti. Görkemli geceye ünlüler akın etti. Kıyafetiyle dikkat çeken başrol oyuncusu , "Amacım kullanmadığım kıyafetlerimi, geri dönüşümle yeniden kullanılır hale getirmek" dedi.

    Belçim’den geri dönüşüm

    Tüm yurtta bugün vizyona giren Acı Kiraz'ın galası önceki gün Asmalımescit Soho'da gerçekleşti. Görkemli geceye ünlüler akın etti.

    Bilgin, kıyafetiyle geri dönüşüme dikkat çekti.

    Kıyafetiyle dikkat çeken başrol oyuncusu Belçim Bilgin, "Amacım kullanmadığım kıyafetlerimi, geri dönüşümle yeniden kullanılır hale getirmek" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Acı Kiraz filminin galası yapıldı! Belçim Bilgin'in kıyafeti dikkat çekti
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri