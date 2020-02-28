Tüm yurtta bugün vizyona giren Acı Kiraz'ın galası önceki gün Asmalımescit Soho'da gerçekleşti. Görkemli geceye ünlüler akın etti.
Bilgin, kıyafetiyle geri dönüşüme dikkat çekti.
Kıyafetiyle dikkat çeken başrol oyuncusu Belçim Bilgin, "Amacım kullanmadığım kıyafetlerimi, geri dönüşümle yeniden kullanılır hale getirmek" dedi.
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