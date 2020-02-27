Son dönemin yıldız şarkıcısı Zeynep Bastık, aşka geldi. Başarılı şarkıcı, uçağa binmeden önce evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisi Tolga Akış'la selfie çekip bu paylaşımına da "Aşk" diye yazdı.
Son dönemin yıldız şarkıcısı Zeynep Bastık, aşka geldi. Başarılı şarkıcı, uçağa binmeden önce evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisi Tolga Akış'la selfie çekip bu paylaşımına da "Aşk" diye yazdı.
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