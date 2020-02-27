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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    aşka geldi

    Son dönemin yıldız şarkıcısı , aşka geldi. Başarılı şarkıcı, uçağa binmeden önce evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisi 'la selfie çekip bu paylaşımına da "Aşk" diye yazdı.

    Aşka geldi

    Son dönemin yıldız şarkıcısı Zeynep Bastık, aşka geldi. Başarılı şarkıcı, uçağa binmeden önce evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisi Tolga Akış'la selfie çekip bu paylaşımına da "Aşk" diye yazdı.

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