Güzel oyuncu Sinem Kobal, kardeşi Kerem'in yeni yaşını paylaştığı bu kareyle kutladı. Kobal, "Ne büyük şans seninle kardeş olmak. İyi ki doğdun, iyi ki varsın" mesajı paylaştı.
Güzel oyuncu Sinem Kobal, kardeşi Kerem'in yeni yaşını paylaştığı bu kareyle kutladı. Kobal, "Ne büyük şans seninle kardeş olmak. İyi ki doğdun, iyi ki varsın" mesajı paylaştı.
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