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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    kardeşi Kerem'in fotoğrafını paylaştı! Yeni yaşını bu sözlerle kutladı

    Güzel oyuncu , kardeşi Kerem'in yeni yaşını paylaştığı bu kareyle kutladı. Kobal, "Ne büyük şans seninle kardeş olmak. İyi ki doğdun, iyi ki varsın" mesajı paylaştı.

    Sinem’in şansı

    Güzel oyuncu Sinem Kobal, kardeşi Kerem'in yeni yaşını paylaştığı bu kareyle kutladı. Kobal, "Ne büyük şans seninle kardeş olmak. İyi ki doğdun, iyi ki varsın" mesajı paylaştı.

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