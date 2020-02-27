Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, yine unutulmaz çekimlere imza attı. Alaş, CR Moda Kitap kapağı için Naomi Campbell, Kim Kardashian ve Cher'in fotoğraflarını çekti. Alaş'ın Instagram'da paylaştığı karelere beğeni yağdı.



