Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, yine unutulmaz çekimlere imza attı. Alaş, CR Moda Kitap kapağı için Naomi Campbell, Kim Kardashian ve Cher'in fotoğraflarını çekti. Alaş'ın Instagram'da paylaştığı karelere beğeni yağdı.
Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, yine unutulmaz çekimlere imza attı. Alaş, CR Moda Kitap kapağı için Naomi Campbell, Kim Kardashian ve Cher'in fotoğraflarını çekti. Alaş'ın Instagram'da paylaştığı karelere beğeni yağdı.
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