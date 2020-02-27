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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    yine unutulmaz çekimlere imza attı! , ve 'in...

    Ünlü fotoğrafçı , yine unutulmaz çekimlere imza attı. Alaş, CR Moda Kitap kapağı için , ve 'in fotoğraflarını çekti. Alaş'ın Instagram'da paylaştığı karelere beğeni yağdı.

    Mert’in melekleri

    Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, yine unutulmaz çekimlere imza attı. Alaş, CR Moda Kitap kapağı için Naomi Campbell, Kim Kardashian ve Cher'in fotoğraflarını çekti. Alaş'ın Instagram'da paylaştığı karelere beğeni yağdı.


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    Haberler Magazin Mert Alaş yine unutulmaz çekimlere imza attı! Naomi Campbell, Kim Kardashian ve Cher'in...
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