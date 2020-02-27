Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den Coronavirüs'e karşı ilginç önlem... Geçtiğimiz günlerde maskeyle sokağa çıkan güzel sunucu dün de virüse karşı yoğurtlu ev mantısı önererek takipçilerini şaşırttı...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'denCoronavirüs'e karşı ilginç önlem... Geçtiğimiz günlerde maskeyle sokağa çıkan güzel sunucu dün de virüse karşı yoğurtlu ev mantısı önererek takipçilerini şaşırttı...
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