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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    'in kızı 'den Coronavirüs'e karşı ilginç önlem

    Ünlü şovmen 'in kızı 'den Coronavirüs'e karşı ilginç önlem... Geçtiğimiz günlerde maskeyle sokağa çıkan güzel sunucu dün de virüse karşı yoğurtlu ev mantısı önererek takipçilerini şaşırttı...

    Corona’ya karşı ev mantısı
    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den Coronavirüs'e karşı ilginç önlem... Geçtiğimiz günlerde maskeyle sokağa çıkan güzel sunucu dün de virüse karşı yoğurtlu ev mantısı önererek takipçilerini şaşırttı...

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