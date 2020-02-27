İrem Derici, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'ın "Çok Sevmek Yasaklamalı" adlı parçaları, 14 Şubat'ta yayınlanmıştı. Çok sevilen şarkı, bir haftada 8 milyondan fazla tık aldı.
İrem Derici, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'ın "Çok Sevmek Yasaklamalı" adlı parçaları, 14 Şubat'ta yayınlanmıştı. Çok sevilen şarkı, bir haftada 8 milyondan fazla tık aldı.
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