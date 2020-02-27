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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    , ve 'dan bir haftada 8 milyon tık

    , ve 'ın "" adlı parçaları, 14 Şubat'ta yayınlanmıştı. Çok sevilen şarkı, bir haftada 8 milyondan fazla tık aldı.

    Bir haftada 8 milyon tık

    İrem Derici, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'ın "Çok Sevmek Yasaklamalı" adlı parçaları, 14 Şubat'ta yayınlanmıştı. Çok sevilen şarkı, bir haftada 8 milyondan fazla tık aldı.

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