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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    'den Hollywood işi klip

    Popçu , 'Yalan' şarkısına çektiği klipte dünyaca ünlü isimlerle çalıştı. Tilki'ye 'li görüntü yönetmeni eşlik etti. ve 'le çalışan da klibin sanat yönetmeni oldu.

    Hollywood işi Aleyna

    Popçu Aleyna Tilki, 'Yalan' şarkısına çektiği klipte dünyaca ünlü isimlerle çalıştı. Tilki'ye 'li görüntü yönetmeni Jon Thomas eşlik etti. Dua Lipa ve Jennifer Lopez'le çalışan Yiğit Turhan da klibin sanat yönetmeni oldu.

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