Popçu Aleyna Tilki, 'Yalan' şarkısına çektiği klipte dünyaca ünlü isimlerle çalıştı. Tilki'ye ABD'li görüntü yönetmeni Jon Thomas eşlik etti. Dua Lipa ve Jennifer Lopez'le çalışan Yiğit Turhan da klibin sanat yönetmeni oldu.
Popçu Aleyna Tilki, 'Yalan' şarkısına çektiği klipte dünyaca ünlü isimlerle çalıştı. Tilki'ye ABD'li görüntü yönetmeni Jon Thomas eşlik etti. Dua Lipa ve Jennifer Lopez'le çalışan Yiğit Turhan da klibin sanat yönetmeni oldu.
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