Türkıye'nin ilk şampuan markası Blendax, yeni iletişim kampanyasını yeni marka yüzü Sinem Ünsal ile gerçekleştirdiği bir davetle tanıttı. Güzel oyuncu, lansmanda etrafa neşe saçtı. Türkıye'nin ilk şampuan markası Blendax, yeni iletişim kampanyasını yeni marka yüzü Sinem Ünsal ile gerçekleştirdiği bir davetle tanıttı. Güzel oyuncu, lansmanda etrafa neşe saçtı.
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