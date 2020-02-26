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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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    neşe saçtı

    Türkıye'nin ilk şampuan markası Blendax, yeni iletişim kampanyasını yeni marka yüzü ile gerçekleştirdiği bir davetle tanıttı. Güzel oyuncu, lansmanda etrafa neşe saçtı.

    Neşe saçtı
    Türkıye'nin ilk şampuan markası Blendax, yeni iletişim kampanyasını yeni marka yüzü ile gerçekleştirdiği bir davetle tanıttı. Güzel oyuncu, lansmanda etrafa neşe saçtı.

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