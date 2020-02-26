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Kuruluş'un Alişar Bey'i Saruhan Hünel'in annesi ve babasına bakın! Kardeşi de kendisi gibi ünlü

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Kadrosunda Burak Özçivit, Alma Terzic, Aslıhan Karalar, Özge Törer, Ragıp Savaş, Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncularından biri de Saruhan Hünel. Alişar Bey karakterine hayat veren Saruhan Hünel kimdir, nereli, kaç yaşında herkes merak ediyor. Aynalı Tahir dizisi ile ünlenen deneyimli oyuncunun annesi Bağdat'tan göçen Arap bir ailenin kızı. Hünel'in babası ise Arnavut göçmeni bir Selanikli. Kardeşi de ünlü şarkıcı Aslı Hünel. 50 yaşındaki oyuncu bir dönem kardeşi ile küslük yaşamıştı. İşte başta Kuruluş Osman'ın Alişar Bey'i Saruhan Hünel olmak üzere ünlülerin aileleri.

26.02.2020 08:13 - Son Güncelleme: 26.02.2020 08:14
Kuruluş'un Alişar Bey'i Saruhan Hünel'in annesi ve babasına bakın! Kardeşi de kendisi gibi ünlü

ALİŞAR KİMDİR?

Alişar bey Germiyanoğlu beyliğinin başıdır ve Kütahya Bey'i olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile Kayıların yakın dostluğu vardır; ancak Alişar bey kurnaz bir adamdır. Osman bey Bala Hatun'u kendisine istemesi için Alişar beyi gönderir ama Alişar Bey Bala Hatun'u kendisine ister ancak alamaz.

İşte başta Alişar Bey'i canlandıran Saruhan Hünel olmak üzere ünlülerin aileleri.

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Kuruluş'un Alişar Bey'i Saruhan Hünel'in annesi ve babasına bakın! Kardeşi de kendisi gibi ünlü

PINAR ALTUĞ

Kuruluş'un Alişar Bey'i Saruhan Hünel'in annesi ve babasına bakın! Kardeşi de kendisi gibi ünlü
Kuruluş'un Alişar Bey'i Saruhan Hünel'in annesi ve babasına bakın! Kardeşi de kendisi gibi ünlü

ÇAĞLA ŞIKEL

Kuruluş'un Alişar Bey'i Saruhan Hünel'in annesi ve babasına bakın! Kardeşi de kendisi gibi ünlü
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