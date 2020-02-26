'Ben Fena Aşığım' adlı şarkısı için Türkiye turnesine çıkan Göksel'den aşk itirafı geldi: 'Aşk hem çok güzel hem de çok fena bir duygu. Aşık olunca bütün kabuk kırılıyor.' 'Ben Fena Aşığım' adlı şarkısı için Türkiye turnesine çıkan Göksel'den aşk itirafı geldi: 'Aşk hem çok güzel hem de çok fena bir duygu. Aşık olunca bütün kabuk kırılıyor.'
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