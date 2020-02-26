Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    'den aşk itirafı: Fena bir duygu

    '' adlı şarkısı için Türkiye turnesine çıkan 'den aşk itirafı geldi: "Aşk hem çok güzel hem de çok fena bir duygu. Aşık olunca bütün kabuk kırılıyor."

    ‘Ben fena aşığım’
    '' adlı şarkısı için Türkiye turnesine çıkan 'den aşk itirafı geldi: "Aşk hem çok güzel hem de çok fena bir duygu. Aşık olunca bütün kabuk kırılıyor."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Göksel'den aşk itirafı: Fena bir duygu
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri