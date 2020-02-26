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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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    ile nişanlandı mı? Parmağına taktığı alyans dikkat çekti

    Üç aydır ’la aşk yaşayan ’un sağ elindeki alyansı andıran yüzüğü dikkat çekti. Akıllara "Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile nişanlandı mı?" sorusunu getirdi.

    Şaşırtan yüzük

    Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'la aşk yaşayan Doğu Demirkol, önceki gün basına yansıyan fotoğraflarıyla akılları karıştırdı. 34 yaşındaki oyuncunun parmağındaki alyans dikkat çekti.

    Sağ eline taktığı alyansıyla kafaları karıştıran , akıllara "Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile nişanlandı mı?" sorusunu getirdi.


    Demirkol, stand-up şovuna yarın Ankara'da devam edecek.

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