Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'la aşk yaşayan Doğu Demirkol, önceki gün basına yansıyan fotoğraflarıyla akılları karıştırdı. 34 yaşındaki oyuncunun parmağındaki alyans dikkat çekti.
Sağ eline taktığı alyansıyla kafaları karıştıran Doğu Demirkol, akıllara "Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile nişanlandı mı?" sorusunu getirdi.
Demirkol, stand-up şovuna yarın Ankara'da devam edecek.
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