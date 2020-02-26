Kısa bir süredir aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, önceki akşam eğlence turundaydı. Çiçeği burnunda çift, Cihangir'deki Emily's Garden isimli mekanda bir yaş gününe katıldı.

Güzel oyuncu ile Engin, mekandan el ele çıktı. Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında tek kelime etmedi. İkili, hızla araçlarına binip gözlerden kayboldu.

Doğan SAVAŞ