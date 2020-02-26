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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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    ile ilk kez poz verdi

    Kısa bir süredir aşk yaşayan oyuncu ile , önceki akşam eğlence turundaydı. Çiçeği burnunda aşıklar Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, önceki akşam gazetecilerin karşısına ilk kez çıktı.

    Elde var aşk

    Kısa bir süredir aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, önceki akşam eğlence turundaydı. Çiçeği burnunda çift, Cihangir'deki Emily's Garden isimli mekanda bir yaş gününe katıldı.

    Güzel oyuncu ile Engin, mekandan çıktı. Ezgi Eyüboğlu ile , gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında tek kelime etmedi. İkili, hızla araçlarına binip gözlerden kayboldu.

    Doğan SAVAŞ

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