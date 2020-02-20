Önceki akşam Kanyon'da gerçekleştirilen 'Bayi Toplantısı' filminin galası, aşk gecesine dönüştü. Farah Zeynep Abdullah, 2019 Aralık'tan beri aşk yaşadığı Doğu Demirkol'un başrolünde yer aldığı filmin galasında hazır bulundu.



30 yaşındaki güzel oyuncu ile 34 yaşındaki Demirkol, objektiflere el ele kol kola pozlar verdi. Farah Zeynep Abdullah, güzelliğiyle de büyüledi.

Güzel oyuncu, sevgilisiyle objektif karşısında samimi görüntüler sergiledi. Aynı galada ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu da kısa süredir birlikte olduğu Oğulcan Engin'le ilk kez aynı karede görüntülendi.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Kısa süredir aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, önceki akşamki galadan çıkarken ilk kez aynı karede görüntülendi.



Sarp Apak da galaya eşi Bengisu Uzunöz ile birlikte katıldı.



Popun başarılı ismi Berkay, topuklu ayakkabı ile kendisinden uzun olan eşinin boyuna yetişmek için parmak uçlarına kalkarak poz verdi.



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DOĞAN SAVAŞ