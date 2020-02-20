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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    ile ’in aşkı '’ filminin galasında belgelendi

    , kendisi gibi oyuncu ’u önceki akşamki ‘’ filminin galasında yalnız bırakmadı. Genç çift, objektiflere renkli pozlar verdi. Aynı galada ile ’in aşkı da belgelendi.

    Aşk galası!

    Önceki akşam Kanyon'da gerçekleştirilen 'Bayi Toplantısı' filminin galası, aşk gecesine dönüştü. Farah Zeynep Abdullah, 2019 Aralık'tan beri aşk yaşadığı Doğu Demirkol'un başrolünde yer aldığı filmin galasında hazır bulundu.


    30 yaşındaki güzel oyuncu ile 34 yaşındaki Demirkol, objektiflere el ele kol kola pozlar verdi. Farah Zeynep Abdullah, güzelliğiyle de büyüledi.

    Güzel oyuncu, sevgilisiyle objektif karşısında samimi görüntüler sergiledi. Aynı galada ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu da kısa süredir birlikte olduğu Oğulcan Engin'le ilk kez aynı karede görüntülendi.

    İLK FOTOĞRAF GELDİ
    Kısa süredir aşk yaşayan oyuncu ile Seda Sayan'ın oğlu , önceki akşamki galadan çıkarken ilk kez aynı karede görüntülendi.


    Sarp Apak da galaya eşi Bengisu Uzunöz ile birlikte katıldı.


    Popun başarılı ismi Berkay, topuklu ayakkabı ile kendisinden uzun olan eşinin boyuna yetişmek için parmak uçlarına kalkarak poz verdi.


    Uzun süredir ABD'de olan Büşra Pekin, aşırı kilo vermiş haliyle dikkat çekti

    DOĞAN SAVAŞ

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