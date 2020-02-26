Bir Demet Umut Derneği, iş insanı Eren Şar'ın ana sponsorluğunda önceki akşam Four Seasons Hotel'de gala gecesi düzenledi.
Gecede ünlü moda tasarımcısı, aynı zamanda derneğin kurucu başkanı Mehmet Köymen 2020 Haute Couture koleksiyonunu podyumda sergiledi. Galada Uğur Batur'un düzenlediği müzayedenin tüm geliri burs havuzuna bağışlandı.
Sanatçı Yaşar İpek, gecede burslu öğrenciler yararına sahne aldı.
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