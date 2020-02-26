Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    'nden öğrencileri sevindiren gala

    , iş insanı 'ın ana sponsorluğunda önceki akşam Four Seasons Hotel'de gala gecesi düzenledi. Bir Demet Umut Derneği’nin galasında düzenlenen müzayedenin geliri öğrencilere bağışlandı...

    Bir demet iyilik!

    Bir Demet Umut Derneği, iş insanı Eren Şar'ın ana sponsorluğunda önceki akşam Four Seasons Hotel'de gala gecesi düzenledi.

    Gecede ünlü moda tasarımcısı, aynı zamanda derneğin kurucu başkanı Mehmet Köymen 2020 Haute Couture koleksiyonunu podyumda sergiledi. Galada Uğur Batur'un düzenlediği müzayedenin tüm geliri burs havuzuna bağışlandı.


    Sanatçı Yaşar İpek, gecede burslu öğrenciler yararına sahne aldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Bir Demet Umut Derneği'nden öğrencileri sevindiren gala
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri