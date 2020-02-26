Irmak Ünal, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyuncu, uzun süre küs kaldığı babası Cihan Ünal ile aralarının çok iyi olduğunu açıkladı. Irmak Ünal, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyuncu, uzun süre küs kaldığı babası Cihan Ünal ile aralarının çok iyi olduğunu açıkladı.
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