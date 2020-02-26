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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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    ile babası arasındaki buzlar eridi

    , önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyuncu, uzun süre küs kaldığı babası ile aralarının çok iyi olduğunu açıkladı.

    Buzlar eridi
    Irmak Ünal, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyuncu, uzun süre küs kaldığı babası Cihan Ünal ile aralarının çok iyi olduğunu açıkladı.

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