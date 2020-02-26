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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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     Kırgız şarkı arıyor

     Kırgız, yakında akustik performans sergileyeceği Youtube kanalı için sıfır şarkı arayışına girdi. Mail'ine gelen yüzlerce şarkıyı değerlendirdiğini belirten güzel sanatçı, "Beğendiğim bir ses olursa düet yapabiliriz" diye konuştu...

    Gökçe şarkı arıyor

    Gökçe Kırgız, yakında akustik performans sergileyeceği Youtube kanalı için sıfır şarkı arayışına girdi.

    Mail'ine gelen yüzlerce şarkıyı değerlendirdiğini belirten güzel sanatçı, "Beğendiğim bir ses olursa düet yapabiliriz" diye konuştu...

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