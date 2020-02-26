Gökçe Kırgız, yakında akustik performans sergileyeceği Youtube kanalı için sıfır şarkı arayışına girdi.
Mail'ine gelen yüzlerce şarkıyı değerlendirdiğini belirten güzel sanatçı, "Beğendiğim bir ses olursa düet yapabiliriz" diye konuştu...
Gökçe Kırgız, yakında akustik performans sergileyeceği Youtube kanalı için sıfır şarkı arayışına girdi.
Mail'ine gelen yüzlerce şarkıyı değerlendirdiğini belirten güzel sanatçı, "Beğendiğim bir ses olursa düet yapabiliriz" diye konuştu...
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