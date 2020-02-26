Gökçe Kırgız, yakında akustik performans sergileyeceği Youtube kanalı için sıfır şarkı arayışına girdi.

Mail'ine gelen yüzlerce şarkıyı değerlendirdiğini belirten güzel sanatçı, "Beğendiğim bir ses olursa düet yapabiliriz" diye konuştu...