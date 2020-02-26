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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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    Alkışlık kutlama

    fenomeni , oğlu Alex'in birinci yaş günü için anlamlı bir harekete imza attı. Öztürk ve eşi, oğulları için görkemli bir kutlama yapacakları tutarı hasta bir miniğin ameliyatına destek olmak için bağışladı.

    Alkışlık kutlama

    Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, oğlu Alex'in birinci yaş günü için anlamlı bir harekete imza attı.

    Öztürk ve eşi, oğulları için görkemli bir kutlama yapacakları tutarı hasta bir miniğin ameliyatına destek olmak için bağışladı.

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