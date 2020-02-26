Alkışlık kutlama

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, oğlu Alex'in birinci yaş günü için anlamlı bir harekete imza attı.
Öztürk ve eşi, oğulları için görkemli bir kutlama yapacakları tutarı hasta bir miniğin ameliyatına destek olmak için bağışladı.
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, oğlu Alex'in birinci yaş günü için anlamlı bir harekete imza attı.
Öztürk ve eşi, oğulları için görkemli bir kutlama yapacakları tutarı hasta bir miniğin ameliyatına destek olmak için bağışladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.