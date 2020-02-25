Güzel oyuncu Özge Özpirinçci'den botoks itirafı geldi. Daha önce yüzünde hiç estetik olmadığını söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, zorunlu olarak botoks yaptırdığını açıkladı.

Özge Özpirinçci, şöyle dedi: "Dişlerimi sıktığım için çeneme botoks yaptırıyorum Diğer botoks boynumda. Çünkü boyun kaslarım çok belli oluyor. Bir kez de alnımdaki çizgiye botoks yapıldı."