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    • Magazin
    • 25.02.2020 Gazete
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    'den itirafı

    Güzel oyuncu 'den itirafı geldi. Daha önce yüzünde hiç estetik olmadığını söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, zorunlu olarak botoks yaptırdığını açıkladı.

    Botoks itirafı!

    Güzel oyuncu Özge Özpirinçci'den itirafı geldi. Daha önce yüzünde hiç estetik olmadığını söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, zorunlu olarak botoks yaptırdığını açıkladı.

    Özge Özpirinçci, şöyle dedi: "Dişlerimi sıktığım için çeneme botoks yaptırıyorum Diğer botoks boynumda. Çünkü boyun kaslarım çok belli oluyor. Bir kez de alnımdaki çizgiye botoks yapıldı."

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