Güzel oyuncu Özge Özpirinçci'den botoks itirafı geldi. Daha önce yüzünde hiç estetik olmadığını söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, zorunlu olarak botoks yaptırdığını açıkladı.
Özge Özpirinçci, şöyle dedi: "Dişlerimi sıktığım için çeneme botoks yaptırıyorum Diğer botoks boynumda. Çünkü boyun kaslarım çok belli oluyor. Bir kez de alnımdaki çizgiye botoks yapıldı."
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