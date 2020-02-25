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    • Magazin
    • 25.02.2020 Gazete
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    ile eşi oğlakları sevmeye doyamadı

    Her fırsatta doğal yaşamın keyfini süren , kural bozmadı. Yakışıklı oyuncu, önceki gün Çanakkale Kumköy'e gitti. Tatlıtuğ ile eşi , oğlakları sevmeye doyamadı.

    Doğal Kıvanç

    Her fırsatta doğal yaşamın keyfini süren Kıvanç Tatlıtuğ, kural bozmadı. Yakışıklı oyuncu, önceki gün Çanakkale Kumköy'e gitti.

    Tatlıtuğ ile eşi , oğlakları sevmeye doyamadı.

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