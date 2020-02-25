Her fırsatta doğal yaşamın keyfini süren Kıvanç Tatlıtuğ, kural bozmadı. Yakışıklı oyuncu, önceki gün Çanakkale Kumköy'e gitti.
Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, oğlakları sevmeye doyamadı.
Her fırsatta doğal yaşamın keyfini süren Kıvanç Tatlıtuğ, kural bozmadı. Yakışıklı oyuncu, önceki gün Çanakkale Kumköy'e gitti.
Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, oğlakları sevmeye doyamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.