Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ü kamp hayatına alıştırdığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Önce rahat edebilmesi için uygun ortamı sağladım. Sonra kademe kademe bu hayatı sevdirdim" dedi.
Ünlü çift, lüks oteller yerine karavan tatili yapıyor.
Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ü kamp hayatına alıştırdığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Önce rahat edebilmesi için uygun ortamı sağladım. Sonra kademe kademe bu hayatı sevdirdim" dedi.
Ünlü çift, lüks oteller yerine karavan tatili yapıyor.
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