Mustafa Ceceli, 25 konserlik Avrupa turnesinin 13. konserini önceki gün Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde verdi. Biletleri 10 gün önceden tükenen konseri, 2 bin 500 kişi izledi. Ceceli'nin yarattığı izdiham da objektiflere böyle takıldı.

Şarkıcı; Almanya'nın Bremen, Berlin ve Augsburg şehirlerinde de konser verecek.