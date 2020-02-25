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    • Magazin
    • 25.02.2020 Gazete
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    Avrupa fethi başladı! 'den 'da konser

    , 25 konserlik Avrupa turnesinin 13. konserini önceki gün 'nın Gelsenkirchen şehrinde verdi. Biletleri 10 gün önceden tükenen konseri, 2 bin 500 kişi izledi. Ceceli'nin yarattığı izdiham da objektiflere böyle takıldı.

    Avrupa fethi başladı

    Mustafa Ceceli, 25 konserlik Avrupa turnesinin 13. konserini önceki gün Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde verdi. Biletleri 10 gün önceden tükenen konseri, 2 bin 500 kişi izledi. 'nin yarattığı izdiham da objektiflere böyle takıldı.

    Şarkıcı; 'nın Bremen, Berlin ve Augsburg şehirlerinde de konser verecek.

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