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    • Magazin
    • 25.02.2020 Gazete
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    Yapımcı Mustafa Uslu ve eşi 'ten hafta sonu keyfi

    Yapımcı Mustafa Uslu, oyuncu eşi , yavrularıyla hafta sonu Kemer Country'ye gitti. Mutlu çift, "Çocuklarımız ile temiz hava almaya geldik" diye konuştu.

    Pazar keyfi

    Yapımcı Mustafa Uslu, oyuncu eşi Sinem Öztürk, yavrularıyla hafta sonu Kemer Country'ye gitti. Mutlu çift, "Çocuklarımız ile temiz hava almaya geldik" diye konuştu.

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