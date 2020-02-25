Yapımcı Mustafa Uslu, oyuncu eşi Sinem Öztürk, yavrularıyla hafta sonu Kemer Country'ye gitti. Mutlu çift, "Çocuklarımız ile temiz hava almaya geldik" diye konuştu.
Yapımcı Mustafa Uslu, oyuncu eşi Sinem Öztürk, yavrularıyla hafta sonu Kemer Country'ye gitti. Mutlu çift, "Çocuklarımız ile temiz hava almaya geldik" diye konuştu.
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