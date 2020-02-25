Joker şiddeti

Eşi Berkay'la Venedik'te tatil yapan Özlem Ada Şahin, Joker kılığındaki bir sokak sanatçısıyla verdiği bu poza "İmdat, canımı Joker alıyordu" notu düştü.
Eşi Berkay'la Venedik'te tatil yapan Özlem Ada Şahin, Joker kılığındaki bir sokak sanatçısıyla verdiği bu poza "İmdat, canımı Joker alıyordu" notu düştü.
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