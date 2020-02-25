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    • Magazin
    • 25.02.2020 Gazete
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    Joker şiddeti

    Eşi 'la Venedik'te tatil yapan , Joker kılığındaki bir sokak sanatçısıyla verdiği bu poza "İmdat, canımı Joker alıyordu" notu düştü.

    Joker şiddeti

    Eşi Berkay'la Venedik'te tatil yapan Özlem Ada Şahin, Joker kılığındaki bir sokak sanatçısıyla verdiği bu poza "İmdat, canımı Joker alıyordu" notu düştü.

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