Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil ile güzel oyuncu Amine Gülşe, 2019'un Haziran ayında dünyaevine girdi... Gülşe, nikahtan sonra eşinin yanına, İngiltere'ye yerleşti. İngiliz basını, geçtiğimiz günlerde çiftin kız bebek beklediğini iddia etti. Mutlu haberi alan Gülşe'nin annesi Gülter Gülşe de önceki gün İngiltere'ye gitti.

Gülter Hanım, kızı Amine ile birlikte damadının maçını da tribünden izledi. Anne kız, Özil'in takımına uğurlu geldi. Arsenal, rakibi Everton'ı 3-2 yendi. Uzun bir aradan sonra annesiyle hasret gideren Gülşe'nin yüzünden gülücükler eksilmedi...