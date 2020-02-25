Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’te ünlü zirvesi! Kayak keyfi yaptılar...

    Yapı kredi Winter Escape, 'te hafta sonu unutulmaz bir festivale ev sahipliği yaptı. ile da festivaldeydi. Sosyetik çift Yasemin ile 'ın yanı sıra güzel oyuncu Bade İşçil de Kayseri'deki festivale katılanlar arasında yer aldı.

    Erciyes’te ünlü zirvesi

    Yapı kredi Winter Escape, Erciyes'te hafta sonu unutulmaz bir festivale ev sahipliği yaptı. Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz da festivaldeydi.


    BERRAK TÜZÜNATAÇ


    BERK SUYABATMAZ

    Sosyetik çift Yasemin ile İzzet Özilhan'ın yanı sıra güzel oyuncu Bade İşçil de Kayseri'deki festivale katılanlar arasında yer aldı. Ünlü çift ile İşçil, sevenleri ile bol bol fotoğraf çektirdi.


    YASEMİN - İZZET ÖZİLHAN


    BADE İŞÇİL



    ÜNLÜ oyuncu Çiğdem Batur ile ikoncan İvana Sert, Erciyes'te çocuklar gibi eğlendi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Erciyes’te ünlü zirvesi! Kayak keyfi yaptılar...
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri