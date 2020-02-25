Yapı kredi Winter Escape, Erciyes'te hafta sonu unutulmaz bir festivale ev sahipliği yaptı. Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz da festivaldeydi.



BERRAK TÜZÜNATAÇ



BERK SUYABATMAZ

Sosyetik çift Yasemin ile İzzet Özilhan'ın yanı sıra güzel oyuncu Bade İşçil de Kayseri'deki festivale katılanlar arasında yer aldı. Ünlü çift ile İşçil, sevenleri ile bol bol fotoğraf çektirdi.



YASEMİN - İZZET ÖZİLHAN



BADE İŞÇİL





ÜNLÜ oyuncu Çiğdem Batur ile ikoncan İvana Sert, Erciyes'te çocuklar gibi eğlendi.