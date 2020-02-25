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    • Magazin
    • 25.02.2020 Gazete
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    ile aşk yaşayan sosyeteye girdi!

    Daha önce ve Dilan Deniz Çiçek'le aşk yaşayan , bir süre önce gönlünü sosyetik 'a kaptırdı. Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu, sosyeteye girdi. Ünlü oyuncu, önceki gün aşkı ve ile yemekteydi.

    Birkan sosyeteye sokuldu!

    Daha önce Berrak Tüzünataç ve Dilan Deniz Çiçek'le aşk yaşayan Birkan Sokullu, bir süre önce gönlünü sosyetik Eda Gürkaynak'a kaptırdı.

    Aşkı sayesinde cemiyet hayatına giren oyuncu, önceki gün Derin Mermerci ve eski eşi Cem Aydın ile yemek yedi.

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