Daha önce Berrak Tüzünataç ve Dilan Deniz Çiçek'le aşk yaşayan Birkan Sokullu, bir süre önce gönlünü sosyetik Eda Gürkaynak'a kaptırdı.

Aşkı sayesinde cemiyet hayatına giren oyuncu, önceki gün Derin Mermerci ve eski eşi Cem Aydın ile yemek yedi.