Bir dönem atv ekranlarında milyonlarla buluşan Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz ile eşi Nurana Bagieva, doğacak bebekleri için parti verdi. Çiftin yakın dostları, kutlamada boy gösterdi.

İlişkilerini bir dargın bir barışık yürüten ve gözlerden uzak yaşayan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın partiye birlikte gitti.

Partide aynı karelere giren genç çift, arkadaşlarını tebrik edip mutluluklar diledi.



Genç kızların sevgilisi Çağatay Ulusoy, güzel oyuncuyla üç yıldır aşk yaşıyor.



