Yakın dostu Edis ile yaptığı şarkıyı çıkarmak için gün sayan Gülşen, önceki gece Kocaeli'de konser verdi. Ünlü sanatçı, sesi ve güzelliğiyle hayranlarını büyüledi. Yakın dostu Edis ile yaptığı şarkıyı çıkarmak için gün sayan Gülşen, önceki gece Kocaeli'de konser verdi. Ünlü sanatçı, sesi ve güzelliğiyle hayranlarını büyüledi.
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