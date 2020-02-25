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    • Magazin
    • 25.02.2020 Gazete
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    sesi ve güzelliğiyle hayranlarını büyüledi

    Yakın dostu Edis ile yaptığı şarkıyı çıkarmak için gün sayan , önceki gece 'de konser verdi. Ünlü sanatçı, sesi ve güzelliğiyle hayranlarını büyüledi.

    Efsane sahne!
    Yakın dostu Edis ile yaptığı şarkıyı çıkarmak için gün sayan Gülşen, önceki gece Kocaeli'de konser verdi. Ünlü sanatçı, sesi ve güzelliğiyle hayranlarını büyüledi.

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