Birkaç yıldır ABD'de yaşayan işadamı Adnan Şen'le güzel eşi Begüm Şen, geçtiğimiz gün aksiyonun zirvesine çıktı... Sosyetik çift, uzaya gidemese de yerçekimsiz ortamda bulunmanın keyfini yaşadı.

Lasvegas'a giden Begün ve Adnan Şen ikilisi, burada parabolik uçuş yapmak için kısa bir eğitim aldı.

46 yaşındaki sosyetik güzel ve ünlü işadamı, daha sonra da parabolik uçuş uçağıyla gökyüzüne çıkıp sıfır yer çekimi deneyimi yaşadı. Çift, kişi başı 5 bin 400 dolar yani 33 bin lirayı gözden çıkardı. 22 saniye boyunca ayakları yerden kesilen Şen çifti, uçaktaki renkli anlarını da sosyal medyadan paylaşarak herkesi imrendirdi.



Uçağa binmeden poz veren Adnan ve Begüm Şen, yaşadıkları deneyim sonrası çok mutlu olduklarını söyledi.

PARABOLİK UÇUŞ NEDİR?

Yerçekimsiz ya da mikro yerçekimini elde etmek adına yapılan uçuşlardır. Amaçları yerçekimini en aza indirgemektir. Parabolik uçuş yapıldığı sırada 24 bin feetteki uçakta bulunan kişiler yaklaşık 22 saniye kadar yerçekiminden koparlar. O saniyeler boyunca uçakta yerçekimi olmaz ve uçma gerçekleşir. Bu yöntem astronotların uzaya çıkmadan önce yaptıkları bir egzersizdir.