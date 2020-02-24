Güzel popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den olay sözler… Havva Hanım, Instagram'da bir takipçisine "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı? Önce Demet (Akalın) denilen teyze, sonra Aynur (Aydın). Aleyna sizi takmıyor bile" şeklinde bir mesaj attı. Bu sözler sosyal medyada hızla yayıldı. Mesajı gören ünlü popçu Demet Akalın ise "Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna'nın bundan haberi var mı?" çıkışını yaptı.

Bu olaydan hemen sonra ise başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, Demet Akalın'ı aradı ve olay tatlıya bağlandı. Havva Öztel'in mesajıyla küplere binen Demet Akalın, önceki gece Etiler'deki bir mekanda sahne aldı. Konser sonrası çıkışta muhabirlere yaşadığı ilginç olaydan bahseden Akalın, "Sorun yok Aleyna ile konuştum problem yok" şeklinde konuşarak olayı kapattı…



19 yaşındaki Aleyna Tilki, annesinin sataştığı Demet Akalın ile sık sık bir araya geliyor...

OSCAR ŞIKLIĞI



DEMET AKALIN

Demet Akalın, önceki gece Etiler'deki sahnesinde Hollywood şıklığı tercih etti... Ünlü şarkıcı, Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'ın Oscar'da giydiği elbisenin bir benzeriyle sahneye çıktı. Akalın'ın şıklığı tam not aldı.



SCARLETT JOHANSSON