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Aleyna Tilki'nin annesinden Demet Akalın'a büyük şok! 'Aleyna'nın bundan haberi var mı?'

Aleyna Tilki'nin annesi Demet Akalın'ı fena kızdırdı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva, Instagram DM'den bir takipçiye attığı mesajla şoke etti. 19 yaşındaki Aleyna Tilki ile Demet Akalın'ın yakın arkadaş olduklarını bilmeyen yok. Öyle ki Akalın, tüm özel günlerine Aleyna Tilki'yi davet etmeden geçmiyor. Ancak Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in şoke eden Demet Akalın yorumu ünlü sanatçıyı epey kızdırdı. Demet Akalın ise yaşanan olay üzerine Alayna'yı arayarak olayı büyümeden çözdüğünü ifade etti. İşte Demet Akalın ve Alayna Tilki'nin annesi arasında yaşananlar...

23.02.2020 11:42 - Son Güncelleme: 23.02.2020 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





