Aleyna Tilki'nin annesinden Demet Akalın'a büyük şok! 'Aleyna'nın bundan haberi var mı?'
Aleyna Tilki'nin annesi Demet Akalın'ı fena kızdırdı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva, Instagram DM'den bir takipçiye attığı mesajla şoke etti. 19 yaşındaki Aleyna Tilki ile Demet Akalın'ın yakın arkadaş olduklarını bilmeyen yok. Öyle ki Akalın, tüm özel günlerine Aleyna Tilki'yi davet etmeden geçmiyor. Ancak Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in şoke eden Demet Akalın yorumu ünlü sanatçıyı epey kızdırdı. Demet Akalın ise yaşanan olay üzerine Alayna'yı arayarak olayı büyümeden çözdüğünü ifade etti. İşte Demet Akalın ve Alayna Tilki'nin annesi arasında yaşananlar...
Aleyna Tilki'nin annesi Demet Akalın'ı fena kızdırdı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram DM'den bir takipçiye sert çıktı; "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze şimdi Aynur…" Öztel'in bu mesajını gören Demet Akalın yaşadığı şaşkınlığı "Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna'nın bundan haberi var mı?" sözleriyle dile getirdi. Olaydan hemen sonrasından Aleyna Tilki'nin, Demet Akalın'ı aradığı öğrenildi. Bu telefon konuşması sonrası olay büyümeden çözüldü ve Akalın, "Sorun yok Aleyna ile konuştum problem yok" dedi. İşte Aleyna Tilki'nin annesi ve ünlülerin anneleri...