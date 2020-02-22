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    • Magazin
    • 22.02.2020 Gazete
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    da kedi dostu ünlüler arasında katıldı

    Başarılı oyuncu da kedi dostu ünlüler arasında katıldı. Bayraktar, önceki gün duman rengi kedisiyle verdiği bu kareye "Reçel'gillerden birini buldum" diye yazdı.

    Selim’in reçeli
    Başarılı oyuncu Selim Bayraktar da kedi dostu ünlüler arasında katıldı. Bayraktar, önceki gün duman rengi kedisiyle verdiği bu kareye "Reçel'gillerden birini buldum" diye yazdı.

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