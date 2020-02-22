Başarılı oyuncu Selim Bayraktar da kedi dostu ünlüler arasında katıldı. Bayraktar, önceki gün duman rengi kedisiyle verdiği bu kareye 'Reçel'gillerden birini buldum' diye yazdı. Başarılı oyuncu Selim Bayraktar da kedi dostu ünlüler arasında katıldı. Bayraktar, önceki gün duman rengi kedisiyle verdiği bu kareye 'Reçel'gillerden birini buldum' diye yazdı.
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