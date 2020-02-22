Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan'ın masaj keyfi, tatsız bitti. Ünlü ikili, geçtiğimiz gün Kalamış'taki lüks bir otelin SPA merkezine gitti. Altan, masaj öncesi özel eşyalarını buradaki görevliye teslim etti.

İki kişi 470 TL ödeyip yaptırdıkları bir saatlik masaj sonunda saat, bileklik ve yüzüğünün olduğu özel eşyalarını teslim almak isteyen Anıl Altan şok yaşadı. Eşyalarının SPA merkezinde çalışan kişi tarafından kasten alındığını iddia eden Altan, isyan etti: "Masör arkadaş tarafından alınan özel eşyalarım, sonrasında bıraktıklarını iddia ettikleri yerde bulunamayınca ellerinden 'geçmiş olsun' demekten başka bir şey gelmediklerini ilettiler. Telafi ya da müşteri memnuniyeti bulamayacağınız için giden arkadaşları uyarayim!"

Zuhal SADİOĞLU