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    • Magazin
    • 22.02.2020 Gazete
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    ile aşk yaşayan gelin oluyor

    , önceki akşam sevgilisi ile yemekteydi. 49 yaşındaki sanatçı, ‘Bir ay sonra evleneceğinizi duyduk’ diyen basına ‘Bilmiyorum artık’ yanıtı verdi!..

    Gelin oluyor

    Deniz Seki ve sevgilisi İrfan Özçelik, önceki akşam Arnavutköy Zıpkın Balık'ta yemekteydi. İkiliye, müzisyen çift Fettah Can ile eşi Cansu Kurtçu da eşlik etti.

    Seki, gazetecilerin "Bir ay sonra düğün olacağı bilgisini aldık" demesi üzerine önce şaşırdı; sonra "Bilmiyorum artık. Bunu 1 ay sonra konuşuruz" dedi.

    , mekanı yalnız başına terk ederken Seki, yakın dostu Kurtçu ile poz verdi.


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