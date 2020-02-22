Deniz Seki ve sevgilisi İrfan Özçelik, önceki akşam Arnavutköy Zıpkın Balık'ta yemekteydi. İkiliye, müzisyen çift Fettah Can ile eşi Cansu Kurtçu da eşlik etti.

Seki, gazetecilerin "Bir ay sonra düğün olacağı bilgisini aldık" demesi üzerine önce şaşırdı; sonra "Bilmiyorum artık. Bunu 1 ay sonra konuşuruz" dedi.

İrfan Özçelik, mekanı yalnız başına terk ederken Seki, yakın dostu Kurtçu ile poz verdi.



