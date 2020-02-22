Hadise, Gucci'den sonra bu kez Milano'daki Fendi defilesini izledi. Şova baştan aşağıya markanın tasarımlarıyla katılan popçunun elbisesi 13 bin 750, kemeri 3 bin 200, ayakkabısı 5 bin 750, çantası ise 11 bin liraydı.