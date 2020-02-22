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    • Magazin
    • 22.02.2020 Gazete
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    ile medeniyette zirve yaptı!

    ile , medeniyette zirve yaptı. Sosyetik güzel, Aralık 2019’da boşandığı altı yıllık eşine yeni ev hediyesi aldı. Aydın da bunu Instagram’da paylaşıp ‘Bu şahane eser eski karım demek istemiyorum, canım Dero’dan. Senden güzel olmasın’ dedi.

    Derin dostluk

    Altı yıllık evliliklerini Aralık 2019'da noktalayan Derin Mermerci ile Cem Aydın, medeniyet dersi verdi. İkilinin arasını, Mermerci'nin ayrılıktan hemen sonra Murat Aslan'la yaşadığı aşk da bozmadı.

    Kısa süre önce yeni evine taşınan Aydın'a eski eşinden hediye geldi. , 'nin aldığı abajuru paylaşıp şöyle yazdı: "Bu şahane eser eski karım demek istemiyorum, canım Dero'dan. Senden güzel olmasın ama güzel."



    Sosyetik güzel Mermerci ile televizyoncu Aydın'ın 2013te başlayıp 2019'da biten evliliklerinden iki kızları bulunuyor...

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