Altı yıllık evliliklerini Aralık 2019'da noktalayan Derin Mermerci ile Cem Aydın, medeniyet dersi verdi. İkilinin arasını, Mermerci'nin ayrılıktan hemen sonra Murat Aslan'la yaşadığı aşk da bozmadı.

Kısa süre önce yeni evine taşınan Aydın'a eski eşinden hediye geldi. Cem Aydın, Derin Mermerci'nin aldığı abajuru paylaşıp şöyle yazdı: "Bu şahane eser eski karım demek istemiyorum, canım Dero'dan. Senden güzel olmasın ama güzel."





Sosyetik güzel Mermerci ile televizyoncu Aydın'ın 2013te başlayıp 2019'da biten evliliklerinden iki kızları bulunuyor...