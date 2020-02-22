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    • Magazin
    • 22.02.2020 Gazete
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    'dan eşi 'e kocaman jest! Venedik’te romantik anlar...

    , ’ta konseri olduğu için ’le ’nü kutlayamadı. Başarılı şarkıcı, gönül almak için de eşini tatiline götürdü. Ünlü çift, Venedik’teki lüks bir otelde baş başa romantik anlar yaşıyor.

    İtalyan işi aşk

    Pop müziğin en başarılı isimlerinden Berkay, eşine kocaman jest yaptı. Başarılı sanatçı, her yıl olduğu gibi bu seneki 14 Şubat'ta da konser verdi. 'nü 'le geçiremeyen , bunu telafi etmek için de iki kızının annesini önceki gün İtalya tatiline çıkardı.

    Çift, konaklamak için de Venedik'teki kanalın kıyısındaki Sina Centurion Palace isimli oteli seçti. Otelin geceliği 6 bin liralık suit odasında kalan ikili, dünyanın en romantik yerlerinden Venedik'te en gözde yerleri gezdi. Berkay'a bu telafi tatili ise yaklaşık 50 bin TL'ye mal oldu.


    İki kızları olan Berkay ile Özlem Ada Şahin, mutlu evlilikleri ile magazin dünyasının en örnek çiftlerinden.

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