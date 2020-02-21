İrem Akın kimdir, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. Survivor İrem kimdir? TV 8'de ekrana gelen yarışmada bu yıl Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında rekabet yaşanıyor. Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner'in sağlık sorunlarından dolayı yarışmaya veda etmesinin ardından Ünlüler Takımı kadrosuna yeni isimler katıldı. İrem Akın ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor Ünlüler Gönüllüler'in 4. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Acun Ilıcalı'nın Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yerine adaya gelen iki yeni yarışmacıyı anons ederek tanıtması, hem izleyenleri hem ada halkını heyecanlandıracak.

İREM AKIN KİMDİR?

İrem Akın, milli bir boksördür. Tekirdağ'da dünyaya gelen İrem Akın, 1.70 cm boyunda ve 60 kilodadır. Daha önce 2013 yılında Kadınlar Kick Boks Şampiyonasına katılan ve Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösteren İrem Akın, 60 kgda yarışıyor. İrem Akın sosyal medya hesabından sık sık boks maçındaki fotoğraf ve videolarını paylaşıyor.

ŞAZİYE İVEGİN ÜNER VE UĞUR PEKTAŞ ELENDİ

Son bölümde Acun Ilıcalı da ünlüler takımından sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyecek isimleri duyurdu. Şaziye sakatlığının sürmesi nedeniyle bu sezona erken veda etmek zorunda kaldı.

Ünlüler takımında sakatlanan bir diğer isim olan Uğur Pektaş da yarışmaya devam edemeyecek isimlerden oldu. Pektaş'ın erken vedası Acun Ilıcalı'yı da üzdü.

SURVIVOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor Ünlüler Gönüllüler'in 4. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Acun Ilıcalı'nın Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yerine adaya gelen iki yeni yarışmacıyı anons ederek tanıtması, hem izleyenleri hem ada halkını heyecanlandıracak. Cuma akşamı oynanacak olan ödül oyununda takımların karşı karşıya gelmesi ve Mert Öcal'ın iddialı sözleri ise 4. bölüme damga vuracak. Peki, Survivor ünlüler takımına gelen isimler kimler? İşte, Survivor'un yeni bölümünde yaşanacaklar.

SURVİVOR'DA O İSİMLER ARTIK YOK!

Survivor'un 3. bölümünde eleme potasında yer alan Fatma dışında 2 isim daha SMS oylamasına girdi. En çok oy alan isim Ceyhun oldu, diğer isim ise Cemal Can oldu.

En çok oyu alan Ceyhun eleme adayı olarak Makbule'nin ismini verdi. En fazla ikinci oyu alan Cemal Can ise Evrim'in ismini söyledi.

Eleme Fatma, Makbule ve Evrim arasında yaşandı. En az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Makbule oldu. Makbule Karabudak, böylece Survivor tarihinde en hız elenen isim oldu.

Adaya veda eden Makbule, " Benim için kısa ama güzel bir deneyim oldu. İlk gitmek belki kötü oldu ama elimden de bir şey gelmiyor. Herkesin hakkında hayırlısı olsun" dedi.