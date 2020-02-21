Seda Sayan güzelliğiyle dikkat çekti

Seda Sayan, önceki gece Antalya'da Filli Boya için konser verdi. Sezen Aksu imzalı yeni şarkısı 'Düşerim'i de okuyan Sayan, bu hafta şarkısına klip çekeceğinin müjdesini de verdi. Seda Sayan, önceki gece Antalya'da Filli Boya için konser verdi. Sezen Aksu imzalı yeni şarkısı 'Düşerim'i de okuyan Sayan, bu hafta şarkısına klip çekeceğinin müjdesini de verdi.
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