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    • Magazin
    • 21.02.2020 Gazete
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    Seda Sayan güzelliğiyle dikkat çekti

    Seda Sayan, önceki gece Antalya'da Filli Boya için konser verdi. imzalı yeni şarkısı 'Düşerim'i de okuyan Sayan, bu hafta şarkısına klip çekeceğinin müjdesini de verdi.

    Bu ne güzellik!
    Seda Sayan, önceki gece Antalya'da Filli Boya için konser verdi. imzalı yeni şarkısı 'Düşerim'i de okuyan Sayan, bu hafta şarkısına klip çekeceğinin müjdesini de verdi.

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