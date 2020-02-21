2019 Ağustos ayında anne olan Seda Bakan, kendine vakit ayıramaz oldu. Güzel oyuncu, dün dağınık saçlarıyla paylaştığı bu kareye "Cadı saçı" esprisi yaptı.
2019 Ağustos ayında anne olan Seda Bakan, kendine vakit ayıramaz oldu. Güzel oyuncu, dün dağınık saçlarıyla paylaştığı bu kareye "Cadı saçı" esprisi yaptı.
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