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    • Magazin
    • 21.02.2020 Gazete
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    'dan gülümseten paylaşım

    2019 Ağustos ayında anne olan , kendine vakit ayıramaz oldu. Güzel oyuncu, dün dağınık saçlarıyla paylaştığı bu kareye "Cadı saçı" esprisi yaptı.

    Tatlı cadı!

    2019 Ağustos ayında anne olan Seda Bakan, kendine vakit ayıramaz oldu. Güzel oyuncu, dün dağınık saçlarıyla paylaştığı bu kareye "Cadı saçı" esprisi yaptı.

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