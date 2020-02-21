Türk fotoğrafçı Mert Alaş, dün 49 yaşına bastı. Alaş'ın doğum gününü, yakın dostu olduğu birçok dünyaca ünlü yıldız kutladı. Bunlardan biri de Irina Shayk'tı. Rus model, Alaş'la paylaştığı kareye "Türk lokumu" notu düştü.

Alaş'ın yaş gününü Irina Shayk'ın yanı sıra Madonna ve Kim Kardashian gibi daha birçok yıldız kutladı.



Shayk, "Türk lokumu... Sana sevgi ve öpücük gönderiyorum" diye yazdı.