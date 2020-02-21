Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    Dünyaca ünlü model 'tan 'a yaş günü sürprizi

    Dünyaca ünlü model , yakın dostu olan Türk fotoğrafçı ’ın yaş gününü ’da kutladı. Rus model, Alaş’la karesine “Türk lokumu” diye yazdı.

    Türk lokumu

    Türk fotoğrafçı Mert Alaş, dün 49 yaşına bastı. Alaş'ın doğum gününü, yakın dostu olduğu birçok dünyaca ünlü yıldız kutladı. Bunlardan biri de Irina Shayk'tı. Rus model, Alaş'la paylaştığı kareye "Türk lokumu" notu düştü.

    Alaş'ın yaş gününü 'ın yanı sıra Madonna ve Kim Kardashian gibi daha birçok yıldız kutladı.


    Shayk, "Türk lokumu... Sana sevgi ve öpücük gönderiyorum" diye yazdı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Dünyaca ünlü model Irina Shayk'tan Mert Alaş'a yaş günü sürprizi
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri